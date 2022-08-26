Kütahya'da derece alan fotoğraflar sergileniyor

Haziran ayı içerisinde 200 fotoğrafçının katılımı ile gerçekleştirilen Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu’nda derece alan fotoğraflar, Kütahya Belediye binası fuaye alanında sergilenmeye açıldı. Açılışını Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı’nın yaptığı sergi 5 gün süreyle gezilebilecek.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği’nin Kütahya Belediyesi destekleriyle Haziran ayında 200 fotoğrafçının katılımıyla gerçekleştirdiği 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu’nda derece alan fotoğraflar, Kütahya Belediye binası fuaye alanında sergilenmeye açıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı; “24, 25, 26 Haziran 2022 tarihlerinde fotoğraf sanatına büyük emekler vermekte olan güzide sivil toplum kuruluşumuz EÇFOD’un belediyemizin destekleri ile Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu ismini vermiş olduğumuz çok önemli bir etkinlik gerçekleştirmiştik. Bu etkinlik kapsamında ülkemizin dört bir yanından bir birinden değerli yüzlerce fotoğraf sanatçısı ilimize gelerek ilimizin dört bir yanında bir birinden kıymetli resimler çekerek etkinlik sonunda düzenlediğimiz yarışmaya iştirak etmişlerdi. Bu etkinlikler sayesinde gerçekleştirilen fotoğraf çekimleri sayesinde gerek güzel ilimizin gerekse tüm ülkemizin doğal tarihi güzelliklerinin bu gün birazdan göreceğimiz üzere ölümsüzleştiğini bilmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir” dedi.

Başkan Vekili Damcı, sanatçıların eserlerinin bu günden itibaren 5 gün boyunca sergileneceğini söyledi.

EFÇOD üyeleri, derece alan fotoğrafçılar ile birlikte açılış kurdelesi kesildi ve sergi gezildi.