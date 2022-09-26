Kütahya'da çocuklar için 'Asya ve Sakarcan' sahnelendi

Kütahya Belediyesi’nin 100. Yıl Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında yapmış olduğu "Asya’nın Sakarcan’ı Ziyareti" adlı çocuk tiyatrosu sahnelendi.KÜTAHYA (İGFA) - Asya’nın Sakarcan’ı Ziyareti adlı çocuk tiyatrosu, çocukların bedensel söz hakkı ve mahremiyet eğitimi konusunda farkındalığını arttırmayı amaçlıyor.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından eğitsel ve eğlendirici etkinlikler kapsamında yapılan tiyatro oyunu yoğun ilgiyle karşılandı.