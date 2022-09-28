Kütahya'da 'Çevre Kuruluşları'ndan Başkan Işık'a ziyaret

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (CEKUD), Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.KÜTAHYA (İGFA) - Binlerce gönüllünün milyonlarca fidana can verdiği çevre dostu CEKUD, ‘Eyüp Sultan’dan Mevlânâ’ya Aşkın Yolculuğu’ adlı düzenlenen etkinlik kapsamında Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı ziyaret etti.

Çevre sorunlarının çözümünde manevi değerlerimizden faydalanmayı amaçlayan CEKUD, Eyüp Sultan Camii’nden hareketle, toplamda 620 kilometrelik yol güzergâhında Kütahya’ya uğrayarak, projelerini Başkan Işık’a sundular.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, CEKUD gibi faydalı kurumların aktif faaliyet göstermelerinin hem bu ülke adına hem de çevremiz adına çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için biz de Kütahya Belediyesi olarak her türlü desteği elimizden geldiğince veririz” dedi.

Doğal, kültürel ve sosyal çevrenin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurgulayan Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (CEKUD) Genel Sekreteri Süleyman Coşar, Başkan Işık’ın Kütahya adına yapmış olduğu faaliyetleri yakından takip ettiklerini, yapmış oldukları ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür etti.