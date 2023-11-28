Kütahya'da buzlanmaya karşı solüsyon
Kütahya Belediyesi ekipleri tarafından karla mücadele ve buzlanmayı önleme çalışmaları kapsamında şehrimizdeki ana arterlerde kar ve buz çözücü solüsyon uygulaması yapılıyor.KÜTAHYA (İGFA) - Havaların soğuması ve meteorolojiden yapılan buzlanma uyarıları sonrasında Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı ana arterlerde, kaldırımlarda ve yürüyüş yollarında buzlanmaların önüne geçmek için solüsyon uygulaması gerçekleştiriyor. Yüzey üzerine oldukça hızlı etki eden solüsyon insan, hayvan ve çevre sağlığını da olumsuz yönde etkilemiyor.
Hava koşullarına ve trafik yoğunluğuna göre 48 saate kadar etki eden solüsyon uygulamasının ekipler tarafından planlanan program dahlinde uygulanmaya devam edeceği öğrenildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|34
|2. Galatasaray
|13
|34
|3. Beşiktaş
|13
|25
|4. A.Demirspor
|13
|23
|5. Trabzonspor
|13
|23
|6. Kayserispor
|13
|23
|7. Antalyaspor
|13
|19
|8. Kasımpasa
|13
|18
|9. Rizespor
|13
|18
|10. Hatayspor
|13
|17
|11. Ankaragücü
|13
|16
|12. Sivasspor
|13
|15
|13. Gaziantep FK
|13
|15
|14. Karagümrük
|13
|14
|15. Konyaspor
|13
|13
|16. Pendikspor
|13
|13
|17. Başakşehir
|13
|12
|18. Alanyaspor
|13
|10
|19. Samsunspor
|13
|8
|20. İstanbulspor
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|13
|33
|2. Kocaelispor
|13
|29
|3. Bandırmaspor
|13
|25
|4. Göztepe
|13
|23
|5. Gençlerbirliği
|13
|23
|6. Bodrumspor
|13
|21
|7. Sakaryaspor
|13
|20
|8. Keçiörengücü
|13
|19
|9. Ahlatçı Çorum FK
|13
|17
|10. Erzurumspor
|13
|17
|11. Boluspor
|13
|16
|12. Adanaspor
|13
|15
|13. Manisa FK
|13
|14
|14. Şanlıurfaspor
|13
|14
|15. Ümraniye
|13
|12
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|13
|11
|18. Giresunspor
|13
|9
|19. Altay
|13
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|30
|2. M.City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. Aston Villa
|13
|28
|5. Tottenham
|13
|26
|6. M. United
|13
|24
|7. Newcastle
|13
|23
|8. Brighton
|13
|22
|9. West Ham United
|13
|20
|10. Chelsea
|13
|16
|11. Brentford
|13
|16
|12. Wolves
|13
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Fulham
|13
|15
|15. Nottingham Forest
|13
|13
|16. Bournemouth
|13
|12
|17. Luton Town
|13
|9
|18. Sheffield United
|13
|5
|19. Everton
|13
|4
|20. Burnley
|13
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|35
|2. Girona
|14
|35
|3. Atletico Madrid
|13
|31
|4. Barcelona
|14
|31
|5. Athletic Bilbao
|14
|25
|6. Real Sociedad
|14
|25
|7. Real Betis
|14
|24
|8. Getafe
|14
|19
|9. Valencia
|14
|19
|10. Rayo Vallecano
|14
|19
|11. Las Palmas
|14
|18
|12. Villarreal
|14
|15
|13. Deportivo Alaves
|14
|15
|14. Osasuna
|14
|14
|15. Sevilla
|13
|12
|16. Cadiz
|13
|10
|17. Mallorca
|13
|9
|18. Celta Vigo
|14
|8
|19. Granada
|14
|7
|20. Almeria
|14
|3