Kütahya'da büyüklerden Başkan Işık'a teşekkür

Sosyal belediyecilik uygulamalarını sürdüren Kütahya Belediyesi, Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği'ndeki engelli yakınlarını “Büyüklerimize Vefa, Ilıca’da Sefa” projesiyle Ilıca’daki Sarıkız Kadınlar Hamamı’nda misafir etti.KÜTAHYA (İGFA) - Hayata geçirdiği birçok sosyal sorumluluk projesiyle Türkiye’ye örnek olan ve şehrimizde sosyal belediyecilik anlayışını yerleştiren Kütahya Belediyesi, “Büyüklerimize Vefa, Ilıca’da Sefa” projesiyle Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği'ndeki engelli yakınlarını Ilıca’daki Sarıkız Kadınlar Hamamı’nda misafir etti.

Etkinliğe katılan hemşehrilerimiz, düzenlenen anlamlı organizasyon için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkanımız Işık, destek ve çalışmalarının her zaman devam edeceğini vurguladı.

Proje kapsamında her hafta Salı ve Perşembe günü kadınlarla, Çarşamba günü ise erkek vatandaşlarla Ilıca Sarıkız Hamamı'mına gitmeye devam edeceklerini söyledi.