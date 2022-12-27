Kütahya'da 'Bizim Sandık' sahnelendi

Kütahya Belediyesi 100. Yıl Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında yetişkinlere yönelik olarak düzenlediği “Bizim Sandık” adlı tiyatro oyunu, Uşak Belediyesi şehir tiyatrosu tarafından sezonun son oyunu olarak sahnelendi.KÜTAHYA (İGFA) - Sezon boyunca onlarca oyun binlerce izleyiciyle buluştu. Sezonun son oyunu izleyenlerden yine büyük ilgi gördü.

Geleneksel Türk tiyatrosunun temel taşlarından biri olan orta oyunu türünde kaleme alınan komedi türü oyun büyük beğeni topladı.

Murat Çubukçu’nun genel yayın yönetmenliğini yaptığı oyun izleyenlere keyifli anlar yaşatarak, tarihi mirasımız olan orta oyunlarına farklı bir pencereden yaklaşarak büyük beğeni topladı.