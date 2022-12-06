Kütahya'da bilge yönetmen unutulmadı

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Ahmet Uluçay anısına yapılan panel ve serginin ardından düzenlenen yemek programına ev sahipliği yaptı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi organizasyonuyla Türk sinemasının bilge yönetmeni Ahmet Uluçay anısına panel, sergi ve yemek programından oluşan anma etkinliği düzenlendi.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya Belediyesi Bengisu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemek programına ev sahipliği yaptı. Yemek programı plaket takdiminin ardından sona erdi.

Düzenlenen programa; Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Kent Konseyi Başkanı Ahmet Arabacı, Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, akademisyenler, yönetmenler, Uluçay Ailesi ve çok sayıda sanatsever katıldı.