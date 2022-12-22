Kütahya'da belediye personeline 'nefes' eğitimi

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında belediye personeline ‘Nefes Eğitimi’ verildi.KÜTAHYA (İGFA) - Nefes Terapisti ve Eğitmeni Ümran Özen tarafından Kütahya Belediye personeline verilen eğitimde, nefes nedir, doğru nefes nasıl alınır, doğru nefes almanın insan vücuduna etkilerinin neler olacağı aktarıldı.

Personele interaktif bir şekilde katılım sağladığı eğitimde, amaca yönelik nefes alma üzerine meditasyon yapıldı.

Personelin eğitimine ve kişisel gelişimine yönelik bu tür eğitimlerin düzenli olarak verilmeye devam edeceği bildirildi.