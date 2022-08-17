Kütahya'da belediye çalışanlarına 'ağız ve diş' protokolü

Kütahya Belediyesi çalışanlarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Son olarak Kütahya Belediye’miz ile Germiyan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği arasında imzalanan protokolle çalışanlar ve birinci derece yakın akrabaları diş tedavilerinde belirli oranda indirim alacak.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, makamında Germiyan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile belediyemizin çalışanlarına taahhüt edilen indirimleri kapsayan bir protokol imzaladı.

Törende konuşan Başkan Işık, öncelikle Germiyan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği adına Diş Hekimi Zehra Öğüt Demirel ve çalışanlarına bize sağladıkları bu imkanlar için teşekkür ederken, "Çalışanlar bu kuruluşumuzdan hizmet almaları halinde muayeneleri ücretsiz olacak, radyolojik görüntüleme merkezinden ücretsiz yararlanacaklar, yine dijital görüntüleme merkezinden ücretsiz yararlanacaklar, özel dental anestezi cihazlarından ilave ücret alınmayacak, acil diş tedavilerinden yüzde 25, estetik tedaviden yüzde 25, gülüş tasarımı ile ilgili tedaviden yüzde 30, implant tedavisinde yüzde 15, uzman hekim tedavilerinde yüzde 20 oranında indirim uygulanacak” dedi.

Germiyan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği yetkilisi Diş Hekimi Zehra Öğüt Demirel ise söz konusu protokolün kendileri içn çok önemli olduğunu kaydederek, Başkan Işık'a teşekkür etti.