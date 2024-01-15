Kütahya'da Başkan Işık'tan şehit ailelerine ziyaret
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, şehrimizde yaşayan şehit ailelerimizi evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Her fırsatta Kütahyalılarla bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, ilk olarak Şehidimiz Hasan Yaşar’ın eşi Canan Yaşar ve çocukları Ecrin ile Melek Nur’u evlerinde ziyaret etti.
Daha sonra şehit Hasan Kahramn’ın eşi Büşra Kahraman ve oğlu Gökalp’e misafir olan Başkan Işık, şehit ailelerimize Türk Bayrağımızı ve yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hediye etti.
Kütahya Belediyesi olarak ellerinden gelen her türlü desteği ve hizmeti kendilerine vermekten onur ve mutluluk duyduğunu söyleyen Başkanımız Işık, şehitlerimizin emanetinin baş tacı olduğunu belirterek misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|20
|53
|2. Galatasaray
|19
|48
|3. Trabzonspor
|20
|37
|4. Beşiktaş
|20
|35
|5. Rizespor
|20
|32
|6. A.Demirspor
|20
|29
|7. Antalyaspor
|20
|29
|8. Kayserispor
|19
|29
|9. Başakşehir
|20
|26
|10. Kasımpasa
|20
|26
|11. Sivasspor
|20
|25
|12. Ankaragücü
|20
|24
|13. Alanyaspor
|20
|22
|14. Hatayspor
|20
|21
|15. Samsunspor
|20
|21
|16. Gaziantep FK
|20
|21
|17. Karagümrük
|20
|20
|18. Konyaspor
|20
|19
|19. Pendikspor
|20
|16
|20. İstanbulspor
|20
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|45
|2. Göztepe
|18
|35
|3. Kocaelispor
|18
|33
|4. Bodrumspor
|18
|32
|5. Sakaryaspor
|18
|32
|6. Ahlatçı Çorum FK
|18
|30
|7. Bandırmaspor
|18
|30
|8. Gençlerbirliği
|18
|28
|9. Ümraniye
|18
|23
|10. Boluspor
|18
|23
|11. Manisa FK
|18
|22
|12. Erzurumspor
|18
|20
|13. Adanaspor
|18
|20
|14. Keçiörengücü
|18
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|18
|16
|17. Giresunspor
|18
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. M.City
|20
|43
|3. Aston Villa
|21
|43
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|20
|34
|7. M. United
|21
|32
|8. Brighton
|20
|31
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|20
|49
|2. Real Madrid
|19
|48
|3. Athletic Bilbao
|20
|41
|4. Barcelona
|19
|41
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|20
|32
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Valencia
|20
|29
|9. Las Palmas
|20
|28
|10. Getafe
|19
|26
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Deportivo Alaves
|20
|20
|14. Mallorca
|20
|19
|15. Villarreal
|20
|19
|16. Celta Vigo
|20
|17
|17. Sevilla
|20
|16
|18. Cadiz
|20
|15
|19. Granada
|20
|11
|20. Almeria
|20
|6