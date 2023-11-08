Kütahya'da Başkan Işık'ın özel misafirleri

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında özel misafirlerini ve ailelerini makamında konuk etti.KÜTAHYA (İGFA) - Lösemi hastalığına dikkat çekip bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, lösemiyle mücadeleye destek veren çocuklarımızla ve aileleriyle buluştu.

Özel misafirleriyle sohbet eden Başkan Işık, Kütahya’da dezavantajlı denilen her gruba Kütahya Belediyesi'nin imkânlarıyla maddi manevi, maddi bir yana manevi olarak birçok insanın yanlarında olduğunu hissettirmek adına güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi. Türkiye’deki birçok belediye bizlerin bu sosyal sorumluluk projelerindeki çalışmalarımızı yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Işık, "Ben de aileler ve çocuklarımız olarak Lösemili Çocuklar Haftası’nda sizleri tekrar burada ağırlamaktan çok mutlu oldum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevimiz devam ettiği sürece Kütahya’mızdaki her ailemize ulaşmak bizim boynumuzun borcu. Çocuklarımızı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bize düşen herhangi bir görev olduğunda burası sizin eviniz. Açık kapı belediyecilik uygulamasının ilk günden bu yana 4,5 yıldır uygulandığı bir belediyeyiz. Sözümüzün gereği olarak da 5 yıl boyunca bu uygulamamız devam edecek. Ne zaman isterseniz sizleri burada görmekten yine mutlu olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, günümüz ve haftamız hayırlı olsun” diye konuştu.

Özel misafirler ve aileleri, bugüne kadar yapmış olduğu destek ve katkılardan dolayı Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkür etti.