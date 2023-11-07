Kütahya'da Başkan Işık gençlerle buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde öğrencilerle söyleşi programında bir araya geldi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ‘Öğrencilerimiz Soruyor’ konulu söyleşide Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, öğrencilerden gelen soruları içtenlikle ve samimiyetle yanıtladı.

Hayatından kesitleri de öğrencilerle paylaşan Başkan Işık, Kütahya Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Söyleşinin moderatörlüğünü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak gerçekleştirdi.