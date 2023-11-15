Kütahya'da 'Balık Restoran'a yıkım

Eskişehir Karayolu üzerinde bulunan ve Kütahya Kervansarayı ile Çiniciler Çarşısı’nın önünü kapatan Balık Restoran yıkıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Bir taraftan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birinci derece deprem kuşağında yer alan şehrimizi depreme karşı dirençli kent haline getirmeye çalışan Kütahya Belediyesi, diğer taraftan şehrin önünü açacak ve geleceğe taşıyacak çalışmaları da sürdürüyor.

Bu kapsamda, Eskişehir Karayolu üzerinde bulunan ve Kütahya Kervansarayı ile Çiniciler Çarşısı’nın önünü kapatan Balık Restoranın yıkımı gerçekleşti.

Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bugün şehrimiz için önemli günlerden birisi. 15 Kasım 2023 tarihi itibariyle 2006 yılında inşaatına başlanan ve 2007’den bu yana 16 yıldır şehrimizin girişinde Kütahya Kervansarayı önündeki balık lokantası olarak bildiğimiz binanın yıkım tarihi. 2019 seçimleri öncesinde vatandaşlarımızın öne çıkan taleplerinden birisi de Kütahya Kervansarayı’nın ve Çiniciler Çarşısı’nın önünü kapatan bu binanın yıkılması yönündeki talepleriydi. Biz de o zaman günü geldiğinde bunu değerlendiririz diye hemşehrilerimize söz vermiştik. Nitekim 2019 yılında belediye başkanlığı nasip olduktan sonra tüm belediyemizin diğer taşınmazlarında olduğu gibi buranın da yeniden ihalesine çıktık ve 3 yıl süreyle Çiniciler Çarşımıza yapacağımız Gençlik Merkezi projemizin tamamlanmasına kadar birer yıl uzatmayla yeniden ihaleye çıktık ve aynı müstecir geldi, kiraladı. Üçüncü yılın sonuna yaklaştığımızda pandemi sürecinin de etkisiyle kapalı kalan süreleri eklediğimizde 2023 yılı itibariyle artık yıkılması gerekiyordu. O arada 200’ün üzerindeki esnafımız buranın yıkılması konusunda bize dilekçe verdiler. Biz de bu dilekçeye istinaden encümende aldığımız karar gereğince tekrar ihaleye verilmemesi ve uzatılması yönünde karar aldık. Bu kararımızın gereği olarak da geçen süre içerisinde söz konusu iş yerinin boşaltılması ve ihaleyle yıkımına yönelik süreç tamamlandı. Bugün de ihaleyi alan firmamız yıkım faaliyetlerine başladı. Öncelikle 4 yılı aşkın süre bugünü bekleyen tüm çinici esnafımıza ve Kütahyalı hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

ÇİNİCİLER ÇARŞISI İHYA VE İMAR EDİLECEK

Çiniciler Çarşısı’nın ihyası ve imarıyla ilgili projenin devam ettiğini ifade eden Başkan Işık, “Yapılan hatalar ve yanlış tercihler bir gün mutlaka düzeltilmek zorunda. Bu da onlardan birisiydi, bize nasip oldu. Keşke hiç yapılmasaydı. Geçen 16 yıllık süreçte birçok insanımızın bu serzenişlerini hiç duymamış olsaydık ama o gün yapılmış ve bugün de yıkılması gerekiyorsa yıkılması yönünde irade ortaya koyuldu. Bundan sonra da çarşı içerisinde yine geçmişten bu yana atıl olan bir alanın ihyası ve imarıyla ilgili projemiz devam ediyor, ihalesini yaptık. İnşallah buraya gelen hemşehrilerimizin ve esnaflarımızın ihtiyacı olan lokanta ve diğer sosyal ihtiyaçları karşılayacak yeni bir yapıyı bu ihtiyaçlara yönelik yapıp şehrimize kazandıracağız. Hem esnaflarımıza hem de şehrimize gelen misafirlerimize bu hizmeti verecek proje de tamamlandığında hep birlikte açacağız. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçmişte bu yapıyı buraya kazandıran başta belediye başkanımız ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum ama yıktığımız için de hiç başka yere çekmesinler, üzülmesinler. Yanlışı düzeltmek bize nasip oldu. O gün yanlıştı, aynı Ulu Cami önündeki iş merkezi nasıl yanlışsa burası da o yanlışlardan birisiydi, 16 yıl sonra düzeltilmiş oldu. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

KOOPERATİF SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

Göreve geldiklerinde kooperatif sorununu da çözdüklerini belirterek sözlerine devam eden Başkan Işık, “2019 yılında belediye başkanı seçildikten sonra 2020 yılı başında esnaflarımız geldi ve burasının hala kooperatif olarak devam ettiği, kooperatif fesih edilemediği için üst birliğe her yıl yüklü miktarda para ödemek zorunda kaldıkları gerekçesiyle kooperatifin sonlandırılması konusunda kooperatif ile belediyemiz arasında uyuşmazlığın çözümü konusunda bize talepte bulundular. İki tarafın avukatlarıyla dosyaları baştan aşağı değerlendirdik. O günün parasıyla 300 bin Türk Lirası gibi bir tutar belediyemizin lehine pozitif bir bakiye çıktı. Hukuki zeminde anlaşarak bu süreci hızlı bir şekilde sonuçlandırarak 21 yıl Kütahya’nın Kooperatifler Birliğine gönderilen para sorununu da çözmüştük. Geçmiş yönetime de sayın oda başkanımıza da tüm üyelerimize de belediyemiz çalışanlarına da ilgili müdürlüklerimize de yaptıkları her türlü katkıdan dolayı huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu şehirde eğer birlikte olursak, ortak aklı öne çıkararak hareket edersek çözülemeyecek hiçbir sorununun olmadığını geride bıraktığımız 4,5 yıllık belediye başkanlığı dönemimizde gördük. Buna benzer birçok sorunu birlikte çözdük. Örneğin; Kütahya Modern’de yaşanan ve mahkemeye intikal eden 2-2,5 yıllık sorunu da birlikte çözdük. Geldiğimizde Kütahya’nın kangren olmuş sorunları neyse bugün onlardan bahsetmiyoruz. Daha iyisini, daha güzelini nasıl yaparız diye konuşuyoruz. Bu tür sorunlarda katkı koyan tüm hemşehrilerime de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı yapılan hizmet için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkür ederek, “Bugün tarihi bir günü yaşıyoruz. Milyonlarca lira harcanarak bu çarşı yapılmıştı fakat önüne yapılan balık restoran çarşımızın bütün güzelliğini engellemişti. Bu yıkım için Belediye Başkanımız Prof. Dr. Sayın Alim Işık’a şahsım, teşkilatım ve çarşı esnafımız adına sonsuz teşekkür ediyorum. Sadece bu proje için değil, yaptığımız bütün projeler için desteğini esirgemeyen başkanıma ayrıca teşekkür etmek istiyorum” dedi.