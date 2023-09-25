Kütahya'da Azerbaycan Parkı'nda sona doğru

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yenileme çalışmalarının son aşamaya geldiği Azerbaycan Parkı’nda incelemelerde bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir ile birlikte parkın geldiği son aşamayı inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yapılan çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

Azerbaycan Parkı’nın herkesin en iyi şekilde hizmet alacağı bir alana dönüşeceğini ifade eden Başkan Işık, parkın en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunulacağını söyledi.