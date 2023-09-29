Kütahya'da altyapı çalışmaları artarak sürecek

Kütahya Belediyesi ekipleri, şehrin altyapısını daha da güçlendirmek için altyapı yatırımlarını artırarak devam ettiriyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'yı daha güçlü bir altyapıyla geleceğe taşımak için mesai harcayan Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Müderris Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve Eskişehir Yolu üzerinde çalışan ekiplerimiz, yaptıkları kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarıyla şehrimizin altyapısını daha da güçlendiriyor.

Aynı zamanda şehrimizin daha sağlıklı bir altyapıya kavuşmasını sağlamaya çalışan ekiplerimiz, yatırımlarına planlanan program ve ihtiyaçlar dahilinde devam edeceği öğrenildi.