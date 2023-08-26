Kütahya'da açık havada 'Yalancı Yarim' keyfi

Kütahya Belediyesi tarafından organize edilen açık hava sinemasında vatandaşlar, ‘Yalancı Yarim’ filmiyle nostalji yaşadı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 2023 Yılı Hisarlı Ahmet Kültür Sezonu kapsamında organize ettiği ve her 15 günde bir Belediye Hizmet Binası Bahçesinde gerçekleştirilen açık hava sineması etkinliğinde ‘Yalancı Yarim’ filmi gösterildi. Tarık Akan ve Emel Sayın’ın baş rollerini paylaştığı unutulmaz eserle vatandaşlar nostalji yaşadı. Film öncesinde vatandaşlara ücretsiz gazoz ve mısır ikramı yapıldı.

Açık hava sineması etkinliğinde sosyal ve toplumsal uyum projelerine de dahil olan Kütahya Belediyesi, Kütahya Öz İlgi Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören vatandaşlara uyum sürecinde destek olarak etkinliklerde yer verdi.