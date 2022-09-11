Kütahya'da açık havada sinema keyfi

Kütahya Belediyesi düzenlediği kültürel etkinliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Büyük Zaferin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında, farklı etkinlikler gerçekleştiren Kütahya Belediyesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Nostaljik Film gösterimlerine klasikler arasına giren filmle devam etti.KÜTAHYA (İGFA9 - Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Nostaljisi Sineması etkinlikleri, Türk Sinemasının klasikleri arasında yer alan ‘Çöpçüler Kralı’ filminin gösterimiyle gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kurulan dev perdede yıldızların altında film izlemenin keyfini çıkaran sinemaseverlere, patlamış mısır ve Vazoz ikram edildi.

Sinema etkinliklerinin devam etmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar, hem sonbahar akşamlarını ailecek keyifle geçirmelerini sağlaması hem de aynı mekanda kültür sanat etkinlikleriyle buluşulmasının önemine dikkat çekerek, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkür ettiler.