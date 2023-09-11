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Kütahya'da 'açık hava' ilgisi
YAŞAM 11.09.2023, 12:06
Kütahya Belediyesi tarafından organize edilen açık hava sinemasında vatandaşlar, belediye bahçesinde kurulan dev ekranda Gülen Gözler filmini ilgiyle izledi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi'nin 2023 Yılı Hisarlı Ahmet Kültür Sezonu kapsamında organize edilen ve her 15 günde bir Belediye Hizmet Binası Bahçesinde gerçekleştirilen açık hava sineması etkinliğinde vatandaşlara ücretsiz vazoz ile patlamış mısır ikramı yapıldı.
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