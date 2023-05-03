Kütahya'da 900 Mehmetçik yemin etti

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’ndaki 900 bedelli askerin yemin ettiği törene katıldı.KÜTAHYA (İGFA) -2023'e 3B tertip 900 bedelli asker, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri verildi.

Yemin törenine; Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.