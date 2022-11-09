Kütahya'da 760 bedelli havacı yemin etti

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda 760 bedelli asker için düzenlenen yemin törenine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki yemin töreninde 2022’ye 9’uncu döneme tabi 760 bedelli asker, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan eğitimlerini tamamladı.

Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin eden bedellilerden başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri il protokolü tarafından takdim edildi.

Yemin törenine; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.