Kütahya'da 600 havacı yemin etti

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’ndaki 600 askerin yemin ettiği törene katıldı.KÜTAHYA (İGFA) -600 Mehmetçik, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri il protokolü tarafından verildi.

Yemin törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.