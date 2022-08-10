Kütahya'da 5 bin adet aşure dağıtıldı

Kütahya Belediyesi geleneksel aşure günü belediye önünde gerçekleşen törenle kutlandı.KÜTAHYA (İGFA) - Aşure günü nedeniyle Kütahya Belediyesi geleneksel aşure günü belediye bahçesinde vatandaşların ve il protokolünün katılımı ile gerçekleşti. Toplam 5 bin adet aşurenin dağıtıldığı etkinlikte, glütensiz aşure dağıtılarak, çölyak hastaları da unutulmadı.

Aşure gününün açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık; “Bugün mübarek ayın mübarek günü. Aşure dağıtım günümüze hepiniz hoş geldiniz. Rabbim, bu mübarek aylar ve günler hatırına yaptığımız ve yapacağımız duaları ibadetleri kabul etsin. Bu günler güzel günler. Birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın duasının ardından Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu.