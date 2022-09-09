Kütahya'da 1797 Mehmetçik yemin etti

Kütahya’da 2022’ye 3A uzun dönem yükümlü erler için Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda yemin töreni gerçekleştirildi.KÜTAHYA (İGFA) - 1797 Mehmetçik, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Yemin töreninde konuşan Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, “Ecdadımızdan bizlere miras kalmış olan ant içme törenleri, milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, vatana ve millete bağlılığın şeref sözü ile güçlendiği, ülkemiz için canımızı seve seve vereceğimizin haykırıldığı, çok önemli bir andır” diyerek, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na katıldıklarını belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından, eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri il protokolü tarafından verildi.

Yemin törenine, Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ve il protokolü ile birlikte yemin eden erlerin aileleri katıldı.