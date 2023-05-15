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Kütahya'da 150 genç zararlı maddelere karşı bilgilendirildi
YAŞAM 15.05.2023, 12:33
Kütahya Belediyesi UMER Birimi, rehber öğretmeni olmayan okullarda başlattığı önleme ve bilinçlendirme çalışmalarını tamamladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da çocukların ve gençlerin sağlığını ve toplumun refahını tehdit eden madde bağımlılığına karşı koruma ve bilinçlendirme amaçlı ortaokul düzeyindeki öğrencilere ‘Madde Bağımlılığı’ üzerine bilgilendirme çalışmalar sürüyor.
Kütahya Belediyesi UMER Birimi tarafından ortaokullarda gerçekleştirilirken eğitimlerle toplam 10 okulda 150 genç zararlı maddelere karşı bilgilendirildi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|73
|2. Fenerbahçe
|31
|68
|3. Beşiktaş
|32
|68
|4. A.Demirspor
|31
|60
|5. Başakşehir
|31
|51
|6. Kayserispor
|32
|49
|7. Trabzonspor
|31
|48
|8. Konyaspor
|32
|46
|9. Karagümrük
|31
|44
|10. Alanyaspor
|32
|38
|11. Sivasspor
|32
|37
|12. Antalyaspor
|31
|36
|13. Ankaragücü
|31
|35
|14. İstanbulspor
|31
|35
|15. Kasımpaşa
|31
|34
|16. Giresunspor
|31
|28
|17. Ümraniye
|31
|26
|18. Gaziantep FK
|31
|25
|19. Hatayspor
|31
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|34
|75
|2. Rizespor
|34
|66
|3. Sakaryaspor
|35
|62
|4. Pendikspor
|34
|61
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Bodrumspor
|34
|58
|7. Göztepe
|34
|58
|8. Bandırmaspor
|34
|54
|9. Keçiörengücü
|34
|53
|10. Manisa FK
|34
|53
|11. Boluspor
|34
|49
|12. Tuzlaspor
|34
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|34
|34
|15. Altınordu
|34
|34
|16. Erzurumspor
|34
|33
|17. Adanaspor
|34
|25
|18. Denizlispor
|34
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|85
|2. Arsenal
|36
|81
|3. Newcastle
|35
|66
|4. M. United
|35
|66
|5. Liverpool
|35
|62
|6. Brighton
|34
|58
|7. Tottenham
|36
|57
|8. Aston Villa
|36
|57
|9. Brentford
|36
|53
|10. Fulham
|36
|51
|11. Chelsea
|35
|43
|12. Crystal Palace
|36
|43
|13. Wolves
|36
|40
|14. Bournemouth
|36
|39
|15. West Ham United
|36
|37
|16. Nottingham Forest
|36
|34
|17. Everton
|36
|32
|18. Leeds United
|36
|31
|19. Leicester City
|35
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
|2. Real Madrid
|34
|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
|4. Real Sociedad
|34
|62
|5. Villarreal
|34
|57
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|34
|48
|8. Athletic Bilbao
|34
|47
|9. Osasuna
|34
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|33
|46
|12. Mallorca
|34
|44
|13. Celta Vigo
|34
|39
|14. Valencia
|34
|37
|15. Almeria
|34
|36
|16. Cadiz
|34
|35
|17. Real Valladolid
|34
|35
|18. Getafe
|34
|34
|19. Espanyol
|34
|31
|20. Elche
|34
|19
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