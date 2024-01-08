Kütahya Çiftlikköy'de sona doğru

Mahalle sakinlerinin sosyal yaşamlarına katkı sunabilmek için Kütahya Belediyesi tarafından yapılan Çiftlikköy Kültür ve Sosyal İşler Merkezi inşaatındaki çalışmalar son aşamaya doğru geldi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’da vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda hayata geçirilen projelerden birisi olan Çiftlikköy Kültür ve Sosyal İşler Merkezi inşaatındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Önemli aşamanın kaydedildiği çalışmalarda imalatlar büyük oranda tamamlanırken Çiftlikköy Kültür ve Sosyal İşler Merkezi’nin mümkün olan en kısa sürede tamamlanıp hemşehrilerimizin hizmetine sunulması bekleniyor.

Çiftlikköy Kültür ve Sosyal İşler Merkezi içerisinde düğün salonu, muhtarlık ofisi, mahalle fırını ve diğer sosyal donatı alanları yer alacak.