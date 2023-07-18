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Kütahya çiçeklerle renkleniyor
YAŞAM 18.07.2023, 16:34
Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehrin çehresini değiştirmeye devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte peyzaj çalışmalarına ağırlık veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan refüj ve alanlarda çiçek dikimi çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler Kütahya'nın peyzaj alanında görüntüsünü daha farklı noktalara taşıyacak, Kütahya’nın iklimine uygun çiçek dikimlerini gerçekleştirirken, diğer taraftan da dikimi yapılmış olan çiçeklerin çapalama işlemleri gerçekleştirildi.
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