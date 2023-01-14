Kütahya Belediyesi üreten kadınlara konuk oldu

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Fatih Mahallesi Kültür Evi’nde üreten kadınlarla bir araya geldi.KÜTAHYA(İGFA) - Kütahya'daki üreten kadınlara ve hayata geçirdikleri faaliyetlere desteği her koşulda sürdüren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Fatih Mahallesi Kültür Evi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Haftanın üç günü Kütahya Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi destekleriyle iğne oyası, bağlama ve keman kursu alan 26 kursiyerin el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Başkan Işık, ellerinden gelen her türlü desteği kadınlarımıza verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu ve kursiyerlerle samimi bir ortamda sohbet eden Işık, iletilen talep ve istekleri dinledi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın ziyareti hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.