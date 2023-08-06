Kütahya Belediyesi'nden Türk Kızılay Şubesi'ne teşekkür

Kütahya Belediyesi 5. Dönem 7. Olağan Meclis Toplantısı’nda Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası Kütahya ile yürütülen koordineli çalışmalarından dolayı Türk Kızılay Derneği Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin’e teşekkür belgesi takdim etti.KÜTAHYA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası acil aksiyon planını devreye koyan Kütahya Belediyesi, bölgedeki çalışmalarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen çalışmalar, Türk Kızılay Derneği Kütahya Şubesi ile koordineli bir şekilde gerçekleştirilerek yardımlar kısa sürede bölgeye ulaştırıldı.

Depremin ardından hızlı bir şekilde yaralar sarılırken çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Işık, sürekli bölgeden bilgi alarak acil ihtiyaçları bölgeye ulaştırma konusunda ekiplerimizi bölgeye göndererek gerekli destekleri ulaştırdı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında toplanan Kütahya Belediyesi 5. Dönem 7. Olağan Meclis oturumunda, bölgedeki üstün ve özverili çalışmalarından dolayı Türk Kızılay Derneği Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin’e teşekkür belgesi verildi.

Tekin nezdinde Türk Kızılay Derneği’ne, belediyemiz çalışanlarına ve hemşehrilerimize gösterdikleri üstün gayret için teşekkür eden Başkan Işık, Türk Milleti olarak birlik içerisinde üstesinden gelemeyeceğimiz bir şeyin olmadığını ifade etti.