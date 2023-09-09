Kütahya Belediyesi'nden sünnet şöleni

Kütahya Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Büyük Sünnet Şöleni’nde 72 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, geleneksel olarak düzenlediği Büyük Sünnet Şöleni’yle yurttaşlara muhteşem bir gece yaşattı. Kütahya Belediyesi Hizmet Binası önünde toplanan sünnet olan çocuklar ve aileleri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık’ın da katıldığı konvoyla şehir turu yaptı. Ardından Büyük Sünnet Şöleni için hazırlanan alanda toplanan çocuklar, aileleri ve binlerce Kütahyalı, Kütahya Belediyesi tarafından verilen düğün yemeğinden ve ikram edilen lokmalardan yedi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, kına yaktığı çocuklara hediyelerini takdim etti. Daha sonra sahneye çıkan Ankaralı Coşkun, seslendirdiği birbirinden güzel oyun havalarıyla Kütahyalıyı coşturdu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Büyük Sünnet Şöleni’nde yaptığı konuşmada, “Erkek çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması, kendilerine güvenen birer birey haline gelmesi ve ülkemizin nesillerinin devamının sağlanması adına önemli faaliyetlerden birisi olan Büyük Sünnet Şölenimizi ilk olarak 2019 yılında başlatmıştık. 2019 yılında 22 evladımıza güzel bir törenle bu güzel geleneği yaşatmaları için görevimizi yerine getirdik. 2022 yılında kaldığımız yerden devam ettik ve 48 evladımıza aynı töreni gerçekleştirdik. Bu yıl da 72 evladımız için aileleri bu şölene dahil olmak için başvurdu ve bugün aramızda” ifadelerini kullandı.

Büyük Sünnet Şöleni’ne; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Kütahya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Emin Yüce, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Belediye Başkan Yardımcılarımız Abdullah Damcı, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir, Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, birim müdürleri, sünnet olan çocukların aileleri ve binlerce Kütahyalı katıldı.