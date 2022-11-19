Kütahya Belediyesi'nden kadın emeğine saygı

Kütahya Katılımcı Kadın Kooperatifi, “Kadınların El Emeği ve Emek Günü” adlı etkinliği düzenledi. Etkinlikte bulunan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, talep gelmesi halinde Kütahya’mızda bu tür etkinliklerin ücretsiz olarak yapılacağının müjdesini verdi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’da sosyal barışı sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi, üreten kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Kütahya Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan Kütahya Katılımcı Kadın Kooperatifi, “Kadınların El Emeği ve Emek Günü” isimli ilk etkinliğini düzenledi.

Kütahya Belediyesi önünde gerçekleşen kermes etkinliğine katılan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya Belediyemizin öncülüğünde kurulan Kütahya Katılımcı Kadın Kooperatifi’mizin organizasyonuyla, Kütahya’daki kadınlarımız el emeği göz nuru veya yaptıkları küçük hediyelik eşyaları burada kermes yöntemiyle satışa sunuyor. Hepsini tek tek ziyaret ederek hayırlı işler diledik. Talep gelmesi halinde Kütahya’mızda bu tür etkinlikleri bundan sonra arttıracağız. Belediyemizin önü ücretsiz olarak, bu tür taleplere her zaman açıktır olmaya da devam edecektir” ifadelerini kullandı.