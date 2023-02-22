Kütahya Belediyesi'nden bölgeye yeni ekip

Deprem felaketin yaşandığı ilk günden bu yana yaraları sarmak için afet bölgesine desteğini sürdüren Kütahya Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerimizden bir ekibi daha Hatay’a gönderdi.KÜTAHYA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki birçok ilde yıkıma neden olan depremler sonrasında Kütahya Belediyesi, afet bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak üzere gönderdiği yardım malzemeleri, iş makineleri, personel, makine ve teçhizat desteğini sürdürüyor.

Son olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli 9 personel, Hatay’a gitmek üzere yola çıktı.

Gönderilen yeni ekiple birlikte Kütahya Belediyesi'nde afet bölgesine desteği, 177 nitelikli personel, 40 araç ve iş makinası ile 33 yardım tırı olarak gerçekleşti.

“KÜTAHYALI HEMŞEHRİLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Ekibin uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Şu anda da orada görev yapan temizlik personelimizi değiştirmek üzere yeni bir kafileyi gönderiyoruz. Bu arkadaşlarımızla beraber şu ana kadar Kütahya Belediyesi’nden toplam 177 personelimiz bölgeye gönderilmiş oluyor. Rabbim sağlıkla ve sıhhatle gidip gelmeyi ve orada hayırlı hizmetlere vesile olmayı nasip eylesin. Ayrıca, diğer araçlarımız ve iş makinalarımız dahil olmak üzere 40 aracımız ve toplam 33 adet yardım tırımız Kütahya Belediyemizin organizasyonuyla bölgeye ulaştırıldı. Vesile olan herkese, özellikle Kütahyalı hemşehrilerime, güvenip inanıp ellerindeki yardım malzemelerini Belediyemize teslim ettikleri ve Belediyemiz ekibimizin de bunları en güzel şekilde deprem bölgesine ulaştırarak katkıda bulunduğu için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha bu tür acılarım aziz Milletimize yaşatmasın” diye konuştu.