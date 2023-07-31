Kütahya Belediyesi'nden aşure bereketi

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, Geleneksel Aşure Günü etkinliğinde Belediye Hizmet Binamızın bahçesinde hemşehrilerimize aşure ikramında bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi tarafından Muharrem Ayı vesilesiyle Belediye Hizmet Binası bahçesinde Geleneksel Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkan Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, hemşehrilerine aşure ikramında bulundu.

Muharrem Ayı’nın şehrimize, ülkemize ve hemşehrilerimize bolluk ve bereket getirmesini dileyen Başkan Işık, “Belediyemizin bahçesinde size yönelik, şehrimize yönelik yine güzel bir programla birlikteyiz. Bizi bugün yalnız bırakmadığınız ve programımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bu ülkenin dirliği, birliği için hepimizi bu güzel hizmetlerde yeniden buluştursun. Bir kez daha hayırlı ve uğurlu olsun. Sebep olan, emek veren herkese teşekkür ediyorum, ibadetlerimiz kabul olsun” ifadelerini kullandı.