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Kütahya Belediyesi'nden anlamlı gece

YAŞAM 04.12.2023, 13:23
Kütahya Belediyesi'nden anlamlı gece

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle şehrimizde yaşayan engelli hemşehrilerimizle ve aileleriyle yemekte bir araya geldi. Yemekte konuşan Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık, “Bu özel günde şehrimizin özel ve güzel insanlarıyla bir arada olmanın onuru ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.KÜTAHYA (İGFA) - Engelsiz şehir anlayışıyla çalışan ve bu anlayışla projeleri hayata geçiren Kütahya Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir organizasyona daha imza attı.

Kütahya'da yaşayan engelli vatandaşların ve ailelerinin bir araya geldiği özel yemekte; Kütahya Vali Vekili Fikret Zaman, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, engelli dernekleri ve sivil toplum kuruluşları başkanları ile yöneticileri, Kütahya Belediyemizin birim müdürleri ve bine yakın engelli hemşehrimiz ile aileleri katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bugün bir arada olmamıza vesile olan çok değerli engelli kardeşlerimizin kıymetli aileleri ve kıymetli kardeşlerimiz, özel bir günde, şehrimizin özel ve güzel insanlarıyla bir arada olmanın onuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana pandemi dönemindeki kısıtlamalara rağmen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımızla birlikte olmaya özen gösterdik. Olamadığımız zamanlarda da belediyemize iletilen herhangi bir engelli vatandaşımızın talebini çok kıymetli bularak mümkün olan en kısa sürede onların talebini yerine getirmek için gece gündüz demeden çalıştık ve siz değerli hemşehrilerimi mutlu etmeye ve mutluluklarınıza ortak olmaya özen gösterdik. Bilindiği gibi Kütahya’da ikamet eden her hemşehrim, bu şehrin gerçek sahibidir. Bu programa katılımınızdan dolayı çok değerli engelli kardeşlerime ve onların çok kıymetli ailelerine, değerli protokolümüze, çalışma arkadaşlarıma ve hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi, biz yapan değerler bunlar. Özel günlerde herkes ünvanlarını bir tarafa bırakıp da bir masa etrafından buluşabiliyorsak bu şehir bundan mutlu olmalıdır. Şehir, erkleriyle ve vatandaşlarıyla bir bütün olduğunda o şehre birilerinin aksi bir durum yapması veya geriye götürmesi mümkün değildir. Biz göreve geldiğimizden bu yana kamu kurumlarımızla, derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte olmaya ve ortak aklı kullanarak enerjilerimizi bir araya getirip sinerjiyi artırmaya özen gösterdik” ifadelerini kullandı.

Yemek sonrasında Kütahya Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi Tiyatro Topluluğu tarafından çocuklar için tiyatro gösterisi sunuldu.

Gösterinin ardından engelli hemşehrilerimiz ve aileleri canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

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