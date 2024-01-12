Kütahya Belediyesi'nden anlamlı farkındalık

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’na özel düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Sosyal belediyecilik faaliyetlerini aralıksız sürdüren ve bu alanda hayata geçirdiği uygulamaları örnek gösterilen Kütahya Belediyesi, il genelinde yaşayan görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’na özel Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte; Zafer Spor Kulübü ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ümran Öztürk ile Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Barış başarı hikayelerini anlattı.

Kütahya Belediyesi olarak engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, düzenlenen farkındalık programının görme engelli vatandaşların çektiği sıkıntıları normal insanların anlayabilmesine vesile olmasını diledi.

Yöneticiler ya da hizmet makamlarında bulunan kişiler olarak insanların hayatını kolaylaştıracak her türlü tedbiri almak, uygulamaya sokmakla ilgili konularda sorumlu olduklarını belirten Başkan Işık, "Kütahya Belediyesi olarak da mümkün olduğunca engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak düzenlemeleri hızla uygulamaya geçirecek tedbirleri alıyor ve almaya devam ediyoruz. Birçok insanın hayatına dokunmak, o evlere girmek, o gönüllere girmek çok yüce bir iş. O büyüklerimiz sayesinde bugün hepimiz normal hayatlarımızı devam ettirebiliyoruz. Daha zor dönemlerde, daha büyük işler ve çalışmalar yaparak bu ülkeyi bizlere bırakan başta kahraman şehitlerimiz olmak üzere gazilerimiz dahil hepsine Allah’tan rahmet diliyorum bu özel günde. Mekanları cennet olsun. Gazilerimiz başta olmak üzere hayatta olan büyüklerimize de Rabbim hayırlı ve uzun ömürler versin” diye konuştu.

Etkinlik sonunda gözlerini kapatan katılımcılar, Kayıp Şeyler Dükkanı isimli radyo tiyatrosunu sesli betimlemeyle dinledi.