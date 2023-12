Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği’nin engelli ve engelli yakınlarının sosyal hayata ve istihdama katılımını sağlamak amacıyla ürettiği battaniyelerden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla 300 adet satın alarak destek olunduğunu belirtti.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da engelli ve engelli yakınlarının sosyal hayata ve istihdama katılımını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği’ne Kütahya Belediyesi'nden anlamlı destek geldi.

Engelli ve engelli yakınları tarafından üretilen battaniyelerden elde edilen gelirle hem istihdama katkı sağlanıyor hem de işitme engelli hemşehrilerimizin işitme cihazı ihtiyacı karşılanıyor.

Üretilen battaniyelerden 300 adet satın alınarak Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği’ne katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, derneğin ürettiği özel battaniyelerde emeği geçen tüm dernek üyelerini kutladı. Hem derneğe katkıda bulunmak, hem de üretilen bu battaniyeleri ekonomik olarak değerlendirerek derneğin büyümesine katkıları olması dileğiyle üretişlen 300 adet battaniyeyi aldıklarını belirten Başkan Işık, "Battaniyelerimiz de özel. Kütahya’mızın markası Belediye Kütahyaspor’umuzun renklerinde. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Katkı ve desteklerinden dolayı oBelediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkü eden Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya, “Dernek olarak engelli ve engelli yakınlarıyla bu battaniyelerin üretimini yapıyoruz. Üç yıldır bu faaliyetleri sürdürüyoruz ve belediyemiz de üç yıldır her adımda bizlere destek oldu. Şimdi de belediyemiz bu ürünleri satın alarak istihdamın sürdürebilirliğini sağlıyor. Satılan her battaniyenin yüzde 10’u havuzumuza gidiyor. Bu havuzda birikenlerle işitme engellilerimize işitme cihazı alıyoruz. Belediyemizin ve başkanımızın katkıları bizim için çok anlamlı ve değerli. Bizi yalnız bırakmayıp her zaman destek oldukları için binlerce kez teşekkür ediyorum” diye konuştu.