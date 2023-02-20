Kütahya Belediye Başkanı deprem bölgesinde

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, deprem felaketinin en fazla yıkıma neden olduğu illerden biri olan Hatay’ı ve Osmaniye’yi ziyaret ederek vatandaşların acılarına ortak oldu.KÜTAHYA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki birçok ilimizde yıkıma neden olan depremler sonrasında Kütahya Belediyesi, vatandaşların yaralarını sarmak için yardım malzemeleri, iş makineleri, personel, makine ve teçhizat desteği sağlamaya devam ediyor.

Deprem bölgesiyle sürekli koordinasyon halinde olan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, beraberindeki heyet ile birlikte deprem felaketinin en fazla yıkıma neden olduğu illerden biri olan Hatay’a ve Osmaniye’ye giderek hem vatandaşların acılarına ortak oldu, hem de bölgede görev yapan ekipleri ziyaret etti.

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını birebir dinleyen Başkan Işık, yemek ikram ettiği depremzedelerin sofrasına misafir oldu.

Deprem bölgesinde ekibiyle birlikte incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, sahada çalışan ekiplerden ve yetkililerden son durum hakkında bilgiler aldı.