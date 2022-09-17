Kütahya Ahi Evren Sultan Türbesi ziyarete açıldı

Kütahya’da bulunan Ahi Evren Sultan Türbesi’nin açılışı, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolünün katılımıyla gerçekleşti.KÜTAHYA (İGFA) - Restorasyonu tamamlanan ve Kütahya İstiklal Mahallesi’nde bulunan Ahi Evren Sultan Türbesi ziyarete açıldı. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan açılışa, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşma yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ahiliğin önemine vurgu yaparak, “Öncelikle Ahilik Haftası’nın hayırlara vesile olmasını, tüm esnaflarımıza, şehrimize, ülkemize ve insanlık alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hayırlı bir Cuma gününde yine hayırlı bir hizmet için buradayız. Başta sayın Valimiz olmak üzere, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ecdat yadigarı eserleri korumak hepimizin boynunun borcu. Yapmak, restore etmek yetmiyor. Bu eserlerin gelecek nesillere aktarılması için korunup, zarar vermeden ömrünün uzatılması gerekiyor. Sayın Valim ve ekibimiz yaptı. Bundan sonra korumak muhtarımız ve mahalle halkımıza düşüyor. Birlikte olduğumuzda başaramayacağımız iş yok. Bugün o güzelliklerden birini yaşıyoruz. Bir kez daha emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Açılış töreninde konuşan Vali Ali Çelik, Ahilik Haftası’nı kutlayarak, “Değerli Belediye Başkanımızla beraber bu türbenin ve mahallemizin, ahilik kültürüne uygun olarak nezih ve temiz olması adına hep birlikte güç birliği yapıp, bu süreci bugün burada tamamladık. Emeği geçen, çalışma gösteren, katkı sunan herkese şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ahilik Haftası kapsamında, Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın belirlediği yılın çırağı ve yılın kalfasına ödüllerinin takdim edilmesiyle program sona erdi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Murat Kırbaç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, mahalle muhtarları, İstiklal Mahallesi sakinleri ve vatandaşlar katıldı.