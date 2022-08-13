Kütahya Ağaçköy'e yeni çehre

Kütahya’nın oksijen ve su ile buluştuğu nokta olan Ağaçköy Restaurant ve mesire alanı yenilenen yüzü ve konforu ile misafirleri ağırlamaya başladı.KÜTAHYA ( İGFA) - Yüzde 50’den fazlası ormanla kaplı Kütahya’da su ve ormanın buluştuğu ender noktalardan birisi olan Ağaçköy Restaurant ve mesire alanı, yenilenen yüzü, mesire alanları, barbekü imkanı, çocuk oyun parkı, kafe ve restoranı, sosyal alanları ile hemşehrilerini ağırlamaya başladı.

Muhteşem doğa içinde sunulan eşsiz lezzetlerle birlikte, günün her saati misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz Ağaçköy Restaurant ve mesire alanında ayrıca montaj çalışmaları başlayan 15 adet kamerya ile sizleri doğa ile baş başa kalmaya davet ediyor.