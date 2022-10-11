Kütahay'da annelere 'aile ve bağımlılık' eğitimi

Kütahya'da UMER, Kirazpınar ve Mehmet Akif Ersoy Mahalleleri’nde annelere ‘Aile ve Madde Bağımlılığı’ eğitimi verdi.KÜTAHYA (İGFA) - UMER geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için mücadele etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönem ortaokullarda başlatmış olduğu ‘Madde Bağımlılığı ve Bağımlılık’ eğitimlerine Kirazpınar ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Çocukların ilk eğitimlerini aldıkları, ilk rol model ve öğretmenleri olan anne ve babalara ‘Aile ve Madde Bağımlılığı’ eğitimi ile uyuşturucu bağımlılığına karşı bilgilendirmeye devam edilen eğitimin amacının, çocukları bilinçli ve duyarlı bir aile ortamında yetişmesi ve sağlıklı, bilinçli ve bağımsız bireylerden oluşan toplum oluşturmak olduğu kaydedildi.