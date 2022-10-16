'Kuşaklar arası etkileşim'de dede ve torun farkındalığı

Türkiye’nin en çevreci festivalinde konuşan Rıfat Avcı ve torunu Kaan Avcı, sıfır atık ile daha temiz bir dünyanın mümkün olacağını ifade etti.KOCAELİ (İGFA) - Daha yeşil, daha temiz, daha yaşanılabilir bir dünya için Türkiye’nin en çevreci festivalini düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atığı her yönüyle ele alıyor. Bu kapsamda ‘Kuşaklararası etkileşim’ konulu özel oturumda konuşan 78 yaşındaki Rıfat Avcı ve 16 yaşındaki torunu Kaan Avcı, sıfır atık ile daha temiz bir dünyanın mümkün olacağını ifade etti.

ERBAA’DAN FESTİVALE KATILDI

Sıfır Atık Festivali’ne Tokat’ın Erbaa ilçesinden katılan Rıfat Avcı, Kocaeli Kongre Merkezi Selim Sırrı Paşa Salonu’nda gerçekleşen oturumda tecrübelerini aktardı. Erbaa’da tohum işiyle uğraştığını belirten Rıfat Avcı, “Tohum önemli bir şeydir. Ben Ata tohumlarına önem veririm. Kabak, mısır gibi pek çok ürün yetiştiririz. Bu projeyi hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Bizzat bu projenin içindeyim. Hiçbir şeyi zarar etmem. Evimizde televizyonumuz bozulmuştu, onu bile atmadım. Parçalarını hep değerlendirdim. Bu yüzden sıfır atık önemli” dedi. Torunu Kaan Avcı’nın da kendisinin izinden gittiğini belirten Rıfat Avcı, “Kaan, tüketim açısından disiplinlidir. Fuzuli masraf yapmaz. Çok tutumlu bir torundur” dedi.

Konuşmasında toprağın önemini aktaran Rıfat Avcı, “Toprak, insanın yaşam kaynağıdır. O olmazsa hayat düşünülemez. Ben 80 yaşındayım. Toprağa basmadan duramam. Toprak demek vatan demek. Erbaa’da 15 dönüm yerim var, devamlı toprak içinde gezerim. Bu da bana büyük bir mutluluk verir” dedi

“KUŞAKLARARASI AKTARIM ÇOK ÖNEMLİ”

“Dedem sayesinde her şeyi öğrendim. Bana kendi kültürümüzü öğrettiler. Ben de projelere başladım” diyerek sözlerine başlayan torun Kaan Avcı, “Küçüklükten beri dedem ile birlikte olduğum için bana yaptığı şeyleri öğretti. Kuşaklararası aktarımla geçmiş bilgileri öğrendim. Bu yüzden kuşaklararası aktarım çok önemlidir. Dedemin yaptığı sıfır atık örneklerini, bana göstermesiyle öğrendim. Ben de ondan görerek bugün kendim uyguluyorum” dedi. Sıfır Atık Festivali’ne eğitim gördüğü Samsun’dan katıldığını belirten Kaan Avcı, “Biz okulda plastik şişeleri çöp kutusuna atmayız. Okulda geri dönüşüm kutusuna kazandırırız. Z kuşağı bunun bilincinde ve bu yolda da kararlılıkla ilerliyor” dedi.