Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Hüseyin'i vefat etti

'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Hüseyin'i Ergin Duru vefat etti!İSTANBUL (İGFA) - Acı haberi, magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ün yapan ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay duyurdu.

Akay, geçtiğimiz yıl Kasım ayında ünlü oyuncu Ergin Duru’nun kalp krizi geçirdiğini duyurmuştu. Onur Akay, şimdi ise Ergin Duru’nun vefat ettiğini açıkladı.

Akay, “Usta oyuncumuz Ergin Duru, 15 Kasım 2023 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakımda tedavi görüyordu. Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Hüseyin'i olarak da tanınan Türk sinemasının emektar isimlerinden Ergin Duru, 21 Ocak 2024 Pazar günü hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Eskişehir'e gönderildi ve orada ikindi namazı sonrası toprağa verilecek. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

ERGİN DURU KİMDİR?

Ergin Duru, 1963 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. 'Kaygısızlar' ve 'Karışık Pizza' gibi yapımlarda yer alan Duru, son yıllarda ise 'Kurtlar Vadisi', 'Türkler Çıldırmış Olmalı' ve 'Abuzer Kadayıf' ile kariyerine devam etmiştir.