Kursiyerlerden depremzedelere battaniye ve eşofman takımı

Çayırova Belediyesi'nden eğitim alan dikiş nakış kursiyerleri depremzedeler için battaniye ve eşofman takımı üretiyor.KOCAELİ (İGFA) - Depremin ilk anından itibaren depremzedeler için tüm imkânlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, dikiş nakış kurslarında de hummalı bir çalışma yapıyor.

Bilgi evinde eğitim alan dikiş nakış kursiyerlerden oluşan 20 kişilik ekip depremzedeler için mevsim şartlarına uygun eşofman, iç giyim, seccade ve battaniye üretiyor. Özenle kesim ve dikimi yapılan ürünler ütülendikten sonra paketlenerek depremzedelere ulaştırılıyor.

Çayırova Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Yetare Takır, “6 Şubatta gerçekleşen, ülkemizi yasa boğan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından Çayırova Belediyesi bilgi evlerimizdeki gönüllü arkadaşlarımızla kursiyerlerimizle birlikte ne yapabiliriz diye düşündük. Böyle bir proje gerçekleştirdik. Projemizde depremzede vatandaşlarımız için eşofman, pijama, battaniye dikimi gerçekleştiriyoruz. Kursiyerlerimiz ve gönüllülerimiz gece gündüz dikime devam ediyor, bizde elimizden ne geliyorsa onlar için yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kursiyerler ise, “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza kıyafet dikerek elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Allah deprem bölgesindeki herkesin yar ve yardımcısı olsun’’ şeklinde konuştu.