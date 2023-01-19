Kursiyer kadınlar ilk kez tiyatro sahnesinde

İzmir'de Karabağlar Belediyesi'nin kursiyer kadınları, sergiledikleri performansla ayakta alkışlandı.İZMİR (İGFA) - Yaşamlarında bir kez bile tiyatro oyunu izlememişlerin de aralarında olduğu kadınlar, Karabağlar'da örnek bir projeye imza attı.

İlk kez tiyatro sahnesine çıkarak Fakir Baykurt'un “Tırpan” oyununu sahneleyen Karabağlar Belediyesi Semt Merkezleri'nin kursiyer kadınları, performanslarıyla ayakta alkışlandı.

Kadınların “sahne tozunu ilk kez yuttukları” proje, yaklaşık 8 ay önce başladı. Karabağlar Belediyesi'nin 16 semt merkezinde eğitim gören kadınlar, Karabağlar Kent Konseyi ve Karabağlar Halk Eğitim Merkezi İşbirliğiyle düzenlenen “uygulamalı tiyatro kursuna” katıldı. Ayrıca oyunun hazırlığında kursiyer kadınların çocukları ve torunlarından 5'i de yer aldı.

Köy ağasıyla zorla evlendirilmek istenen Dürü'nün annesi Havana'yla birlikte verdiği mücadeleyi anlatan Fakir Baykurt'un “Tırpan” romanı, Arzu Kaya tarafından tiyatroya uyarlandı. Yoğun bir emek ve hazırlık sürecinin ardından oyun, Karabağlar Belediyesi Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde seyirciyle buluştu. Salonu hınca hınç dolduran yaklaşık 400 kişi, oyunun sonunda amatör oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, oyuncuları ziyaret ederek, başarılarından ötürü hepsini tek tek kutladı.

Refet Bele Semt Merkezi'ndeki buluşmada Başkan Selvitopu, örnek bir çalışmaya imza atıldığını belirterek, “Semt merkezlerini hizmete açarken, hedefimiz, bakış açımız tam olarak buydu. Kadınlarımızın sosyal yaşama katılmalarını, kültür ve sanatla da buluşmalarını istiyorduk. Bu nedenle oyunda emeği geçen, hazırlık ve sunum sürecine katkı koyan herkesi gönülden kutluyorum. Cesaretinizin, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı da, desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.