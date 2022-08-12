Kurbanlıklar 232 bin haneye girecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı aracılığıyla bu yıl 3’ncüsünü düzenledikleri Kurban bağışından elde edilen konserveleri, 232 bin haneye ulaştırılmak üzere yola çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020 ve 20221 yıllarında yaptığı gibi, geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesinde de internet üzerinden başvuru yöntemiyle bir bağış kampanyası düzenledi.

Büyük ilgi gören kampanyaya, 12 bin 85 bağışçı katılıp, hissedar oldu. Bu kapsamda bin 728 kurbanlığın kesimi gerçekleştirildi. Kavurma, kelle paça çorbası, işkembe çorbası ve kemik suyu konservelenen etler, 21 günlük dinlenme süresine alındı.

Yaklaşık 232 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak olan konserveler, Büyükşehir Belediyesi'nin Zeytinburnu’ndaki depolarına ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; CHP PM üyesi Gökhan Günaydın, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İstanbul Vakfı Başkanı Perihan Yücel ile birlikte kurbanlıkların dağıtımını başlattı.

“UZUN BİR EMEĞİN SONUCUNDA BULUŞUYORUZ”

Dağıtım öncesinde konuşan Başkan İmamoğlu, İstanbul Vakfı aracılığıyla başlattıkları kampanyanın 3’ncü yılında olduklarını hatırlatarak, "Türkiye'mizin açık ara en büyük sorunu, ekonomi. Artık yüzde 80-85 oranında vatandaşlarımız geçim sıkıntısından, hatta beslenememekten hatta ihtiyaç duyduğu acil gıdaları alamamaktan bahsetmekte. Ki bu oran, ne yazık ki İstanbul gibi metropollerde daha büyük sıkıntılı sayılara ulaşmakta. İstanbul'da, özellikle sofralarına et girmeyen, sağlıklı ve insanları geliştiren, besleyici gıdaya erişemeyen yüz binlerce ailemiz var. Bu bizim tespitlerimiz sonucu söylediğimiz, ne yazık ki gerçek rakamlar. Bebekler süte ulaşamıyor. Henüz gelişme çağındaki çocuklar, gençler ne yazık ki evlerde, sofralarında bu besleyici gıdalara erişemiyorlar” diye konuştu.

İmamoğlu, İstanbul Vakfı'nın 12 bin 84 bağışçıdan, 43,5 milyon lirayı aşan bir bağış elde ettiğini ve vakfın bu yolla 3 yılda konserve et ulaştırdığı hane sayısının yaklaşık 580 bin olduğunu söyledi.