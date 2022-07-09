Kurbanlar modern mezbahada kesiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl olduğu gibi modern teknik ekipmanlarla donattığı İzmit ilçesi Solaklar Mezbahası’nda kurban kesimi yapılıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Her yıl olduğu gibi bu bayramda da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit ilçesi İZAYDAŞ yolu üzerindeki Solaklar Mezbahası’nda, sağlıklı ve modern tekniklerle kurban kesimi gerçekleştiriliyor. Sağlık ve hijyen kurallarında yüksek seviyede hassasiyetin gösterildiği tesiste sıraya göre kesim yapılırken vatandaşlar verilen hizmetten memnun kalıyor.

KESİMHANE TAM KAPASİTE İLE ÇALIŞIYOR

İZAYDAŞ yolu Solaklar mevkiinde bulunan tam donanımlı, teknolojik yenilikler barındıran kesimhane Kurban Bayramı’nda vatandaşlara tam kapasiteyle hizmet veriyor. Toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olan modern mezbahada, işinin ehli uzman kasaplar tarafından dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak son teknolojik techizatlarla aynı anda daha fazla kesim yapılıyor.

KESİM BÖLGESİNE 1 KİŞİ ALINIYOR

Kesim yaptırmak isteyen vatandaşların bekleme alanında misafir edilirken kesim bölgesine ise kurban vekâletini almış 1 vatandaş ile kesim hizmeti veriliyor. Ayrıca kesim sonrası kurbana ait bölümler için gerekli olan poşet, naylon torba ve çuval, Büyükşehir Belediyesi’nce ücretsiz olarak vatandaşlara veriliyor.

MODERN MEZBAHA

Kurban Bayramı’nda vatandaşlara modern şartlarda hizmet veren mezbahanın içerisinde son teknolojik kesim makineleri bulunurken hayvanların kesim öncesi bekletileceği alan da mevcut. Kesim platformlarını ve devirme hücresi adı verilen kurbanın kesilmesi daha sonra kurbanı diğer tarafa çevirerek taşınmasına yardım eden makine sistemi de hem kurbanı kesecek kişiyi rahatlatıyor hem de kurbanının kesimini bekleyen vatandaş zamandan tasarruf ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ve Karamürsel ilçelerindeki mezbahalarda da kesim hizmeti verirken yapılan işlemler Diyanet İşleri Başkanlığı kuralları ve ilimizdeki il müftülüğünün koordinasyonunda yapılıyor.

900 METREKARE SOĞUK HAVA DEPOSU

Mevcut mezbahanın olduğu parselde hemen eski mezbahanın yanına yapılan yeni mezbaha binası, toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip. Yapının içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alıyor. Yapıda 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunuyor. Yeni mezbahada 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depoları da yer alıyor.