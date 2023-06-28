Kurbanını kesen mangala koştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelindeki parkları ve rekreasyon alanları, Kurban Bayramı’nda Başkentlilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. 7’den 70’e vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinde de ABB’ye ait rekreasyon alanlarında ailece vakit geçirmeyi tercih ediyor.ANKARA (İGFA) - 9 günlük Kurban Bayramı tatilini Ankara’da geçirmeyi tercih eden 7’den 70’e Başkentliler, ABB’ye ait yeşil alanlarda aileleriyle birlikte eğlenerek ve dinlenerek tatilin tadını çıkarıyor.

VATANDAŞLAR TEMİZ HAVANIN TADINI ÇIKARIYOR

Bisiklete binerek ya da yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkaran vatandaşlar, mangal yakarak piknik yapma imkânı da buluyor.

Yeşilin her tonunun hâkim olduğu 30 Ağustos Zafer Parkı, Altınpark, Mogan Parkı ve Çubuk-1 Rekreasyon Alanlarına akın eden Başkentliler, bayram tatilinde de doğa ile iç içe olmaktan duydukları mutluluğu şu sözlerle paylaştı:

-Fatih Terzi: ‘‘Pursaklar’da yaşıyorum Çubuk-1 Rekreasyon Alanı’nı geçen yıl arkadaşlarımdan öğrendim bu çevrede gelinebilecek en iyi alanlardan bir tanesi gayet güzel olmuş.’’

-Miraç Eyüpoğlu: ‘‘Arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim çok beğendim eskiden Ankara’da park sayısında sıkıntı vardı şimdi azalmaya başladı.’’

-Arda Güngör: ‘‘İnsanların sakince mangal yapabileceği ve dolaşabileceği bir yer Çubuk-1 Barajını çok beğendim.’’

-Murat Bağcı: ‘‘Çubuk-1 Barajı harika bir yer cennet gibi olmuş doğa güzel, hizmet güzel yerler de çok temiz hafta sonunu değerlendirmek için güzel bir yer.’’

-Gökhan Torbalı: ‘‘Çubuk-1 Barajı’nın önceki halini de biliyorum şu anki ortamı muazzam vatandaşlarımızı da buraya bekliyoruz. Vatandaşlarımızın da Kurban Bayramı’nı kutluyoruz’’

-Mustafa Görkem Torbalı: ‘‘Herkesin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.’’

-Ceren Aslı Çamlıca: ‘‘Çubuk-1 Barajı’na daha önce de gelmiştim çok rahat ve ferah bütün Türkiye’nin Kurban Bayramı’nı kutluyorum.’’

-Emre Tarımcıoğlu: ‘’30 Ağustos Zafer Parkı’nı çok seviyorum ve fırsat buldukça geliyorum.’’

-Emrah Sürücü: ‘’30 Ağustos Zafer Parkı’na ilk kez geliyorum güzel ve nezih bir yer olmuş herkesin ailesi ile gelebileceğini düşünüyorum.’’

-Dilek Gül: ‘’30 Ağustos Zafer Parkı’nda ailecek güzel vakit geçiyoruz burayı çok beğeniyoruz.’’