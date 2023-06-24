Kurban sizden, kesim belediyeden

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Kurban Bayramı nedeniyle ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek. Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı, Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ve Döşemealtı Kömürcüler Hayvan Pazarı’nda Bayramın 1’nci ve 2’inci günlerinde veteriner hekim kontrolünde ücretsiz kurban kesimi yapılacak.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda vatandaşların hijyenik ve sağlıklı koşullarda kurban kesim hizmeti alması için 3 ayrı noktada kesim yeri belirledi. Vatandaşlar Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi’nde bulunan Hayvan Pazarı ile Muratpaşa İlçesi Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı'nda, Bayramın 1'inci ve 2'nci günlerinde ücretsiz kurban kesim hizmetinden yararlanabilecek. Büyükşehir Belediyesi'nin Serik ve Kaş-Demre kesimhaneleri de bayramın birinci ve ikinci gününde büyükbaş hayvanların kesimi için vatandaşların kullanımına açık olacak.

USTA KASAPLAR HİZMET VERECEK

Veteriner hekim kontrolünde usta kasaplar, kurbanlığı kesip, parçalanmış ve poşetlenmiş şekilde sahibine teslim edecek. Kesim yerleri, kesim sonrasında ortaya çıkacak kurban atıkları nedeniyle gün içinde sıklıkla dezenfekte edilecek.

HAYVAN YAKALAMA TİMİ

Kurban Bayramı’nda kaçan hayvanların zarar görmeden yakalanabilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için ‘Hayvan Yakalama Timi’ de bayram süresince görev yapacak. Vatandaşlar oluşturulan “Hayvan Yakalama Timi”ne Alo Zabıta 153, 0242 332 22 33 veya 444 94 20 nolu ABİM hattından ulaşarak yardım isteyebilecek.