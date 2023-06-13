Kurban pazarı esnafı belediye hizmetlerinden memnun

Kocaeli'de Çayırova Belediyesi’nin bu yıl da Akse Mahallesi’nde kurduğu kurban pazarında hareketlilik başladı. Pazar esnafı belediyenin sunduğu imkanlardan oldukça memnun.KOCAELİ (İGFA) - Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda da Akse Mahallesi’nde kurulan Çayırova Kurban Pazarı’nda çadırlar kuruldu. 6 Haziran Salı günü çekilen kura sonrasında, 163 çadır yeri için yerler belirlenmişti.

Kura sonrasında, hayvanların sevkiyatına başlanırken, hayvan pazarı esnafı da kurduğu çadırlarla Çayırovalılara ve bölge vatandaşlarına hizmet veriyor.

Esnaflar da tüm ihtiyaçlarına yanıt veren Çayırova Kurban Pazarı’nda bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

163 çadırın kurulduğu pazarda, duş yerleri, tuvalet, mescit, çay, kahve ve yemek hizmeti sunuluyor. Esnaflar Çayırova Belediyesi’nin sağladığı imkanlardan dolayı çok memnun.

Öte yandan Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kurban pazarında düzenli olarak sineklere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.