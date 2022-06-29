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Kur’an’dan ayetler sanata dönüştü

YAŞAM 29.06.2022, 13:22
Kur’an’dan ayetler sanata dönüştü

Sakarya Büyükşehir Belediysei Sanat Galerisi'nin ev sahipliği yaptığı, Sakarya'nın en yetenekli hattatların eserlerinin sergilendiği 'Kenz'ül Arş' sergisi açıldı. Açılışı gerçekleştiren Başkan Ekrem Yüce, "Biz sanat dünyasına da kalıcı izler bırakmak istiyoruz. Hattatlarımızın çalışmasıyla ayetleri, hadisleri ve anlamlı sözleri yazıya işliyoruz" dedi. Kûfî tekniğiyle yazılan sure ve ayetlerin yer aldığı eserler 1 ay boyunca sergilenecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetlerine özellikle son günlerde hız verdi. Sanatın her dalında aktivite programlayan, Sakarya'da sanatçıyı ve sanatı, binlerce kişiyle buluşturan belediye birbirinden güzel sergilere de ev sahipliği yapıyor. Son olarak şehirde sanat camiasının yakından tanıdığı SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Görevlisi Hattat Orhan Altuğ ile öğrencilerinin kâğıda döktüğü hat sanatı eserlerinin yer aldığı bir sergi açıldı. Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde yapılan sergi açılışına Başkan Ekrem Yüce de katıldı. Programda ayrıca SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Kent Konseyi Başkanı Sinan Çileli, SİMDER Başkanı Yahya Bakır, Büyükşehir bürokratları ve çok sayıda sanatsever yer aldı.

Alanda sergilenen eserleri inceleyen Yüce, serginin asıl mimarı olan Öğretim Görevlisi Altuğ'dan bilgi aldı. Küfi tekniğiyle ayet ve surelerin işlendiği "Kenz'ül Arş" isimli Küfi Hüsn-i Hat sergisi ilk günden sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Yüce, şehirde atılan her adımda ve yapılan her çalışmada sanata ve kültürel değerlere önem verdiklerini ifade etti. Hat sanatını Türk kültüründeki yerine dikkat çeken Yüce, aynı zamanda hattat olan padişahlardan örnekler verdi. Yüce, Sakarya'da sanat dünyasına da kalıcı eserler bırakmak istediklerini dile getirdi. Konuşma sonrasında sergiye katılan hattatlara Başkan Yüce tarafından katılım belgesi takdim edildi. Serginin 1 ay boyunca ücretsiz şekilde ziyarete açık olacağı ifade edildi.

Başkan Yüce, Kur'an-ı Kerim'den ilham alan hattatların çalışmalarının çok kıymetli olduğunu anlatırken, "Sözlerime başlamadan önce yakın zamanda kaybettiğimiz, edebiyat camiasının kıymetli isimlerinden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin’ in şu mısralarıyla devam etmek istiyorum; Ol dedin olduk senden. Gel dedin geldik sana. Başımız yerde... İşte bu tevazuuyla neredeyse çeyrek asırdır milletimize hizmet ediyor, halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla mücadele ediyoruz. Allah’ın şehrimize bahşettiği spor, doğa, bisiklet, tarım, turizm, sanayi, eğitim, kültür ve sanat nimetlerini en güzel şekilde değerlendiriyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak; şehrimizin sahip olduğu gerek coğrafi gerek kültürel avantajları sayesinde ülkemize örnek olmaya devam ediyor, sanat dünyasına da kalıcı eserler bırakmak istiyoruz. Yüce Allah’ın efendimiz aleyhisselam’a ve onun aracılığıyla bizlere verdiği ilk emir oku emridir. İlk emirden bugüne kadar biz Müslümanlar bu emir etrafında İslam tarihi boyunca Kur'an-ı Kerim'den ilham alan hattatların çalışmalarıyla ayetleri, hadisleri ve anlamlı sözleri en güzel şekilde yazıya geçirmek için geliştirdik" dedi.

Sakarya'daki hat çalışmalarını medeniyet unsuru haline getirerek geliştirdiklerini kaydeden Yüce, "Kur'an Mekke'de indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı. Sözünden anlaşıldığı üzere hat sanatı İstanbul'da gelişip zirveye ulaşmıştır. Osmanlı zamanında bütün güzel sanatlara olduğu gibi, yazı sanatına da özel bir ilgi gösteren, bizzat yazı ile meşgul padişahlar da çıkmıştır. II. Bâyezid, II. Mustafa, III. Ahmed, II. Mahmud ve Abdülmecid ilk akla gelen hattat sultanlardır. Kenz’ül-Arş adını taşıyan ve isminden de anlaşılacağı üzere Arş’ın hazinelerinden esintiler içeren bu sergi; hat sanatının başlangıcında kullanılmış olan kufi yazılarla yapılmış orijinal tasarımları içermektedir. Kufi Çalışmaları adlı derse katılan her yaş ve meslekten vatandaşımızın ellerinin emeği, gözlerinin nuru olan eserlerin sergilenmesiyle Sakarya’mızın sanat vizyonundaki hat çalışmalarını medeniyet unsuru haline getiriyor ve geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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