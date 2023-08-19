Kuraklığa ve içme suyu sorununa kalıcı çözüm

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in su kaynaklarının çeşitlendirilmesini sağlamak ve gelecekte oluşabilecek kuraklığa karşı tedbirli olmak amacıyla başlattığı çalışmalarla 10 ilçeye 61 adet gölet inşa edildi. Bu göletlerle dere ve ırmaklarda su tutumu arttırılırken Ordu’nun içme suyu sorununun ise en aza indirilmesi hedefleniyor.ORDU (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği yatırımlarla şehri geleceğe hazırlayan Başkan Güler, alt ve üst yapıda hayata geçirdiği yatırımların yanı sıra vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz içme suyu sağlamak amacı ile birçok projeyi hizmete sundu.

İÇME SUYU KAYNAKLARI ARTTIRILIYOR

Başkan Güler’in öncülüğünde Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (OSKİ) yürütülen çalışmalar ile 2019 yılından bu yana kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçe merkezlerinde gerek içme suyu gerekse hayvancılık ve tarım da kullanılmak üzere göletler hayata geçirildi. Yağan kar ve yağmur sularının kaynağında tutulduğu göletler doğal yapıyı ve estetiği bozmayacak şekilde inşa edildi.

SULAR AKIP GİTMİYOR

Bu kapsamda Mesudiye’de 19, Korgan’da 11, Altınordu’da 8, Aybastı’da 6, Çatalpınar’da 3, Gölköy’de 5, İkizce’de 1, Kabataş’ta 5, Perşembe’de 2 ve Akkuş’ta 1 olmak üzere 10 ilçede toplamda 61 gölette su tutumu sağlandı.

Yapılan göletler ile birlikte alternatif içme suyu kaynakları artırılırken kuraklık tehlikesine karşı Ordu’nun su sıkıntısı en aza indirilmesi hedefleniyor.